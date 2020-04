Coronavirus, schiarita al Murri di Fermo: cronoprogramma per riaprire i reparti

FERMO - Da qualche giorno i numeri fanno ben sperare. Al Murri, i pazienti positivi al Coronavirus sono la metà di quelli di due settimane fa. L’ospedale punta a tornare alla normalità. «Cerchiamo di muoverci con molto cautela. La guardia resta alta perché l’emergenza è ancora in atto, ma abbiamo numeri confortanti che ci fanno pensare di poter rivedere i nostri percorsi interni», fa sapere Licio Livini. Il direttore dell’Area vasta 4 ha spedito all’Asur il cronoprogramma della ripartenza.

Il primo step riguarderebbe il blocco chirurgico. Al momento sono garantiti solo gli interventi urgenti, mentre quelli programmati restano sospesi. Ma l’attesa non può durare a lungo e l’intenzione è di riprendere quanto prima la normale attività delle sale operatorie. Il reparto, che era stato trasformato in Covid2, adesso è vuoto ed è in corso la bonifica per farlo tornare “pulito”. Il secondo passo riguarderebbe Cardiologia, così da «riattivare la degenza, compresa l’Utic». Poi Pediatria e Ginecologia, ora accorpate.



Ma, senza l’ok dell’Asur, non si va da nessuna parte. «Siamo pronti a cominciare – spiega Livini –, ma è una fase molto delicata e occorre muoversi tutti insieme, all’interno in un contesto regionale e in un percorso modulabile. Se svuotiamo l’ospedale, qualcuno dovrà prendere i nostri pazienti». Che è un po’ il nocciolo della questione. L’intenzione di spostare alcuni positivi del Murri all’ospedale di San Benedetto ha scatenato le ire del sindaco Pasqualino Piunti. «Il sindaco può dire quello che vuole – taglia corto Livini –, abbiamo la disponibilità dell’Area vasta 5. E noi avremmo fatto lo stesso. Anzi, l’abbiamo fatto, quando all’inizio abbiamo preso alcuni pazienti provenienti da Pesaro. E poi si tratterebbe di cinque o sei persone, perché, tra i dimessi che tornano a casa e i post-critici trasferiti a Campofilone e all’Inrca, i numeri sono quelli». Per tornare alla normalità, il Murri ha bisogno di alleggerirsi. L’obiettivo è di scendere a una trentina di positivi, tra Terapia intensiva e Malattie infettive.

«Ogni ospedale – spiega Livini – è a disposizione del Servizio sanitario regionale e non fa distinzioni sulle provenienze dei pazienti. San Benedetto è quello con meno pazienti. Avrebbe dovuto essere Covid, ma al massimo ne ha avuti quaranta. Il nostro, che è un ospedale misto, il 3 aprile ne aveva 87». Anche se ancora in evoluzione, il quadro del Fermano si sta stabilizzando. E l’ospedale di Sant’Elpidio a Mare potrebbe non entrare in campo. L’Av 4 vorrebbe usarlo per i positivi che non possono restare a casa, ma pare non siano molti. «Finora – dice Livini – non c’è una grande richiesta. Comunque, stiamo completando gli spazi di Montegiorgio per liberare le cure intermedie, qualora ce ne fosse bisogno».

