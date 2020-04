Fermo, guarito dal Covid torna a casa: «Dolorante e confuso, 20 giorni da incubo»

FERMO - Positivo al Covid-19, viene dimesso per Pasqua. È la storia di G.C., 66 anni, ricoverato al Murri. Il paziente fermano non può ancora riabbracciare la sua famiglia ma sapere di averla più vicina è già sufficiente a sentirsi meglio. È quello che potremmo definire un lieto fine, in mezzo a tanta sofferenza. Un esempio di rinascita che possa servire a fare coraggio a chi si trova ancora in ospedale. L’uomo deve continuare a stare isolato dai familiari, non devono esserci incontri ne contatti di nessun tipo.



All'inizio era dolorante e talmente confuso da non ricordare nemmeno il ricovero. «Mi trovavo - racconta - in una stanza grigia con il soffitto bianco, con 4 o 5 infermieri e medici intorno a me. Non era facile distinguerli, erano sempre tutti schermati ma erano tutti sempre di buon umore e ci facevano coraggio. Così curavano anche l’aspetto psicologico». I primi segni di miglioramento sono arrivati dopo i primi 20 giorni, «non soffrivo il dolore fisico - ricorda - e non ero intubato; ho sempre respirato autonomamente, nonostante la polmonite. L’unico fastidio erano le articolazioni sempre indolenzite».



Tutta la riconoscenza va a medici e infermieri «l'assistenza - rimarca- è stata continua, cure, monitoraggi frequenti. Mai vista una cosa del genere. Grande professionalità e abnegazione dell'equipe medica che combatteva al fianco dei pazienti. Mi è sembrato bellissimo. Non vedo l'ora di riabbracciare la mia famiglia e di poter fare un pranzo tutti insieme». A chi si trova ancora ricoverato dice: «Non vi perdete d'animo, sarebbe la cosa peggiore».