Sono 131 gli operatori sanitari contagiati a Marche Nord, altri 80 all'ospedale di Urbino

PESARO - Il test immunologico sugli operatori della sanità regionale ha un valore di studio su una popolazione particolarmente esposta al contagio e anche di tutela dello stesso personale e dei pazienti.

I soggetti che risultassero positivi verrebbero sottoposti a tamponi di conferma. Nelle Marche sono rimasti contagiati 558 sanitari, di cui tre sono morti, secondo quanto ha riferito Ceriscioli due settimane fa. A Marche Nord non c’è stato alcun decesso tra il personale in servizio: contagiati 71 infermieri, 31 medici, 14 operatori socio sanitari e altri 15 addetti (131 in totale). All’ospedale di Urbino 80 gli operatori tuttora infetti.

