Gioia si laurea online col massimo dei voti: festa dal balcone con i vicini di casa

Gioia Chiodi di Porto Sant'Elpidio si è laureata in Ostetricia con il massimo dei voti. In casa, mentre affrontava l’esame di Stato e discuteva la tesi c’erano la mamma, il papà, il fratello e la nonna. Collegati via internet, anche gli amici più stretti hanno assistito alla proclamazione e al 110 e lode. «Li ho sentiti vicini come se fossero stati lì con me. Ho festeggiato con i vicini dal balcone. Il mio professore mi ha detto che sono una pioniera di questo tipo di laurea», racconta Gioia che ora vorrebbe dare il suo contributo in ospedale.

