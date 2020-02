Coronavirus, nel fermano due tamponi negativi e cinque persone in sorveglianza domiciliare

FERMO - Sono cinque le persone in sorveglianza domiciliare per il coronavirus nella provincia di Fermo. Quattro sono tornate di recente dalle zone rosse del nord Italia. Per la quinta si parla di contatti da approfondire. Tutte e cinque al momento stanno bene e non sono state sottoposto al tampone.

Con il sambenedettese ricoverato all’ospedale di Fermo e risultato negativo al tampone, nel sud delle Marche, ad oggi, non si hanno notizie di casi accertati. Oltre al degente di San Benedetto, invece, l’utilizzo del tampone era stato effettuato per l’arrivo di una donna da Porto Sant’Elpidio. Anche in quel caso il risultato era stato negativo. Ma, ovviamente, l’Area vasta continuerà a monitorare la situazione in maniera capillare.

