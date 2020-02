Coronavirus, il Tar riapre scuole e musei nelle Marche ma Ceriscioli richiude tutto. I positivi sono saliti a sei, c'è anche uno studente

ANCONA - Coronavirus, un caso non solo sanitario. Il Tar riapre le scuole e Ceriscioli le richiude. Il governatore non ci sta, l'ordinanza congelata viene aggiornata e riproposta. la nuova ordinanza sarà in vigore fino alle 24 di sabato prossimo. Intanto si apprende che i casi positivi al virus sono 6 nelle Marche. La notizia, che girava fin dall'immediatezza della pronuncia sulla sospensiva dei giudici amministrativi, è stata resa nota a margine di una riunione in prefettura a Pesaro.

I pazienti positivi al coronavirus nella Marche sono saliti a sei, tra loro uno studente di Morciano di Romagna che va a scuola a Pesaro.

Ultimo aggiornamento: 19:25

