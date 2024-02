Tod's partner unico nel padiglione Italia alla Biennale d'arte di Venezia

CASETTE D'ETE - Continuano le attività di sostegno al patrimonio artistico e culturale italiano da parte del Gruppo Tod’s. Ultima, in ordine di tempo, la partnership con il Padiglione Italia per l’installazione “Due Qui / To Hear”, che vede protagonisti il curatore Luca Cerizza e l’artista Massimo Bartolini.

In occasione di questa partnership, Tod’s ospiterà un evento a Venezia per celebrare l’eccellenza artigianale italiana, nei giorni della pre-apertura della 60a Esposizione Internazionale d’Arte.