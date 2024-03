L'arte in lutto, è morto ad 87 anni il maestro Arnaldo Marcolini. I suoi quadri esposti al Prado e al Puskin di Mosca

ASCOLI - E' morto questa mattina, all'età di 87 anni il noto artista ascolano Arnaldo Marcolini. Dopo il diploma al Liceo Artistico a Roma, si inscrive all’accademia di Belle Arti in via di Ripetta. Nella sua quasi settantennale carriera artistica ha attraversato diversi stili tra cui il figurativo,e l'astratto/informale. Famose il suo Miles, i Nodi e i Maya. I suoi lavori sono stati anche un omaggio a Cecco d'Ascoli.

I quadri di Marcolini sono ospitati in importanti musei e gallerie tra cui il Prado di Madrid, il Puskin di Mosca, l’università di Harvard.

Tre opere sui Maya erano presenti all’edizione 2011 della Biennale di Venezia. Ha partecipato a mostre personali e collettive in tutto il mondo.

Nell'aprile del 2019 i Milites di Marcolini hanno marciato per l'ultma volta nelle sale espositive del Forte Malatesta nella sua Ascoli. In quell'aoccasione ebbe a dire: "Questa al Forte Malatesta rappresenta la mostra di commiato dalla gente, sebbene continui a lavorare. Ne ho realizzate tantissime ed ora sono stanco. Per me, esporre rappresenta una maniera per parlare con la città, per raccontare un periodo della mia carriera artistica".

Marcolini è stato anche un poeta. Ha affidato ai versi i suoi pensieri più intimi e profondi. La raccolta è disponibile sul sito internet https://marcolinilm.wixsite.com/arnaldomarcolini/le-poesie.



Negli ultimi anni ha portato avanti la battaglia per dare lusto ad una generazione di pittori ascolani che negli anni Sessanta ha fatto la storia dell’arte e della cultura di Ascoli e del Piceno e si sono fatti conoscere in Italia e nel mondo. E' il suo testamento morale: che non cadano nell'oblio; che le loro opere vengano degnamente esposte e rese fruibili a tutti.

Lascia la moglie Gilda e i figli Luca, nostro collega al Corriere Adriatico, e Marco, segretario dell'Ascoli calcio.