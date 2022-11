Porto San Giorgio, furti al supermercato e in tabaccheria: denunciati due irregolari

PORTO SAN GIORGIO - Furti al supermercato e in tabaccheria, denunciati dai carabinieri due stranieri irregolari sul territorio.

I militari della Stazione Carabinieri di Porto San Giorgio hanno denunciato in stato di libertà, per furto aggravato, un marocchino 25enne disoccupato, irregolare nel territorio dello stato, già gravato da precedenti di polizia. Il giovane era stato sorpreso mentre cercava di oltrepassare la barriera del supermercato Oasi di quel centro, occultando sulla sua persona vari generi alimentari. La merce è stata restituita al supermercato ed il giovane irregolare, dopo le formalità necessarie alla sua completa identificazione è stato segnalato alla competente autorità giudiziaria per i provvedimenti del caso. Sempre a Porto San Giorgio, i militari dell’Arma, dopo aver raccolto la segnalazione della titolare di una tabaccheria del posto, hanno individuato e denunciato per furto, un marocchino di 44 anni, irregolare sul territorio nazionale, già gravato da altri precedenti di polizia, che si era reso responsabile del furto di dieci sigarette elettroniche del valore di 100 euro.