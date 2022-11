CIVITANOVA - Crolla un albero sulla superstrada, automobilisti feriti. Tre le macchine che sono rimaste coinvolte, vigili del fuoco al lavoro fino alle 23 per liberare la carreggiata della Ss 77. Qualche rallentamento al traffico mentre erano in corso le operazioni di ripristino. L’episodio, che poteva avere conseguenze ben più drammatiche, è avvenuto l’altra sera.

APPROFONDIMENTI ANCONA Un ubriaco e una donna in stato confusionale: le ambulanze li portano all'ospedale

L’allarme è scattato intorno alle ore 21.30 nel tratto di superstrada Valdichienti, direzione monti-mare, all’altezza dello svincolo per la zona industriale di Santa Maria Apparente. Improvvisamente una pianta si è abbattuta sulla carreggiata mentre erano in transito i veicoli. Tre automobili, come si diceva, sono state danneggiate dal crollo improvviso della pianta. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e sul posto sono arrivati i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118 e i vigili del fuoco del distaccamento di via Aldo Moro. Per i rilievi di rito sono intervenuti, invece, gli agenti della polizia stradale. Alcune delle persone che si trovavano a bordo delle tre macchine coinvolte sono rimasti ferite in maniera, per fortuna, lieve. L’incidente, per la dinamica che ha avuto, poteva avere conseguenze ben più serie. Gli automobilisti coinvolti sono stati soccorsi e controllati dal personale medico e sanitario del 118, intervenuto sul luogo dell’incidente. Nulla di grave, fortunatamente, come si diceva. Un grande spavento per quelli che si sono visti la scena davanti e che hanno temuto il peggio. I vigili del fuoco del distaccamento di via Aldo Moro sono rimasti in superstrada fino alle ore 23 circa per liberare la carreggiata e mettere in sicurezza l’area in questione. Il traffico, mentre erano in corso queste operazioni, ha subito inevitabili rallentamenti. La carreggiata della superstrada è rimasta occupata soltanto in parte. Come si diceva, sul posto per rilevare l’incidente è intervenuta una pattuglia della polizia stradale.