MONTEGRANARO In Ape 50 fino alla Baviera e relativo ritorno. Considerato il grande successo della spedizione avvenuta lo scorso anno, l'equipaggio costituito dai tre avventurosi Alberto Brandimarti, Alcide Merizzi ed Andrea Calcinari ha deciso di ripetere anche quest'anno l'esperienza del lungo tragitto che li porterà verso il raduno dell'Elefantentreffen, nel cuore della Germania. I tre hanno scelto già, come mezzo di locomozione, una vecchia Ape 50 bianca che li porterà a destinazione al termine di un viaggio pari a 2000 km tra andata e ritorno. I tre erano già riusciti a raggiungere tale raduno lo scorso anno, e hanno quindi deciso di bissare l'impresa perché «dopo la prima e vittoriosa spedizione, abbiamo ricevuto tantissime testimonianze di affetto e stima che ci hanno incoraggiato a ripetere il tutto – precisano -. Tantissimi sostenitori si sono offerti di donare un pieno, o di contribuire in altro modo, per aiutarci a raggiungere l'obiettivo. Per rendere l'idea della simpatia che ha suscitato la spedizione, oltre 40.000 sono state le interazioni con la nostra pagina Facebook, appositamente aperta per la circostanza (Elefantentreffen in Ape 50)». A scortare il mezzo a tre ruote un quarto elemento, Michele Bartolacci, che seguirà il trio in scooter. La partenza dallo stadio La Croce martedì 30 alle 23.30, il raduno dal 2 al 4 febbraio.