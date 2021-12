Ape contro auto, grave conducente del motocarro. L’elisoccorso in azione ad Auditore

AUDITORE Due Ape Car coinvolte in due distinti incidenti con auto, ad Auditore e sulla Montelabbatese. Il primo schianto, quello più grave, alle 16.30: frontale tra un motocarro 50 condotto da un 40enne e una Kia con una donna e una bambina (illese) a bordo. Dalle prime ricostruzioni l’Ape, risalendo via Salvo D’Acquisto verso Auditore, avrebbe invaso la carreggiata opposta.



L’auto, che scendeva verso Casinina, non ha potuto evitare l’impatto devastante. Sul posto i carabinieri e la squadra dei vigili di Macerata Feltria che ha estratto il conducente dalle lamiere. Il 118 di Urbino ha fatto intervenire l’elisoccorso atterrato in un campo attiguo per il trasporto del ferito, in codice rosso, privo di sensi, senza documenti ma solo con il Green pass in tasca, a Torrette. Strada a senso unico alternato per circa 2 ore. Sulla Montelabbatese, invece, il contatto è avvenuto all’interno della rotatoria facendo finire ribaltata un’Ape car senza gravi conseguenze per nessuno. L’incidente intorno alle 10.45 all’altezza della rotatoria su Strada Delle Regioni che incrocia via in Sala. Il mezzo a tre ruote con un anziano alla guida è entrato in contatto con una Ford Focus. L’Ape dopo l’impatto si è rovesciata su un fianco restando al centro della rotatoria. Il conducente è uscito da solo dal mezzo. Illesa la persona alla guida dell’auto. Sul posto il 118 che ha prestato soccorso all’uomo e il vigili del fuoco di Pesaro. La polizia locale ha invece rilevato il sinistro.



