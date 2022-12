Strage di alberi nella notte: una quercia si abbatte su un'Ape guidata da un 16enne, ragazzino all'ospedale

CORINALDO - Il maltempo degli ultimi giorni ha fiaccato la resistenza di diverse piante, il crollo di due alberi è stato segnalato nella notte nell'Anconetano. L'episodio più grave è accaduto a Corinaldo, dove una quercia si è abbattuta in via dell'Incancellata, schiantandosi su un'Ape Piaggio con all'interno un ragazzino. Il 16enne, per fortuna non ferito in maniera grave, è stato portato all'ospedale di Senigallia. Si tratta del secondo cedimento in poche ore: domenica, infatti, un'altra quercia di era schiantata al suolo sfiornado un'abitazione. A Jesi, invece, è stato segnalato il cedimento di un pino marittimo.