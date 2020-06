Punto da un'ape in macchina, Lorenzo muore dopo 2 giorni di agonia: aveva 28 anni

Punto da un'ape, muore dopo due giorni. È deceduto questa mattina all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta Lorenzo Di Grigoli il giovane di Cammarata (Agrigento) punto da un'ape venerdì sera mentre si trovava in macchina con la fidanzata. Subito dopo la puntura dell'insetto il giovane ha accusato un forte dolore, poi ha cominciato ad avere difficoltà respiratorie. La stessa fidanzata lo ha condotto al Pte di Cammarata dove il medico di guardia, viste le gravissime condizioni del giovane, ha immediatamente contattato il 118.

Dalla centrale di Caltanissetta è stato inviato l'elisoccorso. Quando i rianimatori sono arrivato il giovane, colto da choc anafilattico, era già in arresto cardiorespiratorio. È stato dunque massaggiato, ventilato, intubato e trasportato all'ospedale Sant'Elia ormai in coma. Dopo due giorni questa mattina è morto. «Cammarata piange per la tragica perdita di Lorenzo: ragazzo brillante, pieno di vita ed amico di tutti. La città si stringe al dolore dei genitori e familiari tutti», ha scritto su Facebook il sindaco Vincenzo Giambrone.

