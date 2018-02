Svaligiato il mezzo del Soccorso Alpino in piena emergenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AMANDOLA - Svaligiato il mezzo del Soccorso Alpino ad Amandola. La scoperta proprio mentre i volontari si stavano preparando ad affrontare il maltempo di queste ore. Mancano all’appello corde, materiale alpinistico e medico, oltre alla barelle da elisoccorso. A stretto giro di posta è arrivato il commento del sindaco Adolfo Marinangeli, la cui Amministrazione aveva dato la possibilità al Soccorso Alpino di lasciare parcheggiato il mezzo nel parcheggio San Francesco. «Mi dispiace tantissimo per quello che è successo e per la grande carognata e stupidità del gesto che avete subito - commenta il sindaco in un post rivolgendosi al gruppo del Soccorso Alpino - . Ormai questa nostra società ha abbandonato ogni spinta sociale e di solidarietà rinchiudendosi in egoismi e cattiverie sia verbali che materiali. Comunque come ho già accennato a voce il Comune è disponibile ad aiutarvi e sostenervi con un contributo economico e con la disponibilità ad aprire alla città ed al territorio montano (tanto oramai mi hanno volgarmente apostrofato si essere un “accattone”...l’arroganza di certa gente non ha fine) una sottoscrizione a vostro favore. A voi tutti va il nostro e mio personale ringraziamento per il continuo lavoro, l’impegno la disponibilità e soprattutto il grande amore per questo nostro territorio».