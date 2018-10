Si ribalta con il trattore Un uomo soccorso da Icaro e trasferito a Torrette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AMANDOLA - Incidente ad Amandola: un uomo alla guida di un trattore, mentre stava svolgendo dei lavori in un terreno in località Villa San Cristoforo, frazione di Amandola per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato.Immediatamente i familiari hanno lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. In via cautelativa è stato richiesto l’intervento di Icaro che ha tarsferito l'uomo all'ospedale Torrette di Ancona.