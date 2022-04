ALTIDONA - Incidente davanti al bar Caprice. Uno scooterista è finito a terra a poca distanza dalla rotonda di Marina di Altidona. F.F. procedeva da nord quando, in fase di frenata, ha perso il controllo del mezzo. È successo ieri alle 15.30. Sul posto sono arrivati la Croce Arcobaleno e la Croce Azzurra e la pattuglia dei Carabinieri. È stato trasportato al pronto soccorso ma non è in pericolo di vita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA