Gianni muore a un anno dall'incidente Il 49enne lascia la moglie e due figli

ALTIDONA - Gianni Monaldi lascia un grande vuoto nella comunità altidonese. L'uomo, in coma dopo esser stato investito da un'auto, a quasi un anno dal tragico fatto, ha smesso di lottare., quando l'uomo è stato investito a Cupra Marittima, dopodiché la sua esistenza è rimasta sospesa tra la vita e la morte. Dopo l'incidente le sue condizioni erano apparse da subito molto gravi, rimasto in coma vegetativo per quasi un anno. Gianni avrebbe compiuto 49 anni il prossimo 22 ottobre. Lavorava come muratore in un'impresa locale, lascia la moglie e due figli, di 18 e 10 anni.