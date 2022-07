ALTIDONA - Ptv Group, leader mondiale del mercato dei software per la mobilità e la logistica, ha annunciato l’acquisizione di Axylog, uno dei principali fornitori di soluzioni per la visibilità dei trasporti. Axylog offre soluzioni software per il controllo e l’efficientamento dei flussi logistici e nell’elenco clienti figurano nomi di prestigio come Findus, Unilever, Nestlé, Sammontana, DHL, Coop Centrale Adriatica.

L’azienda nata nel 2016 tra Campofilone e Pedaso per volontà di Fabrizio Petrini e Giuseppe Zazzetti ha il suo quartier generale a Marina di Altidona ed era già legata a Ptv Group da una lunga partnership.

La crescita



«Chi lavora in Axylog avrà maggiori opportunità di crescita in quanto parte attiva di un gruppo presente in tutti e cinque i continenti con ben 25 filiali» ha commentato Fabrizio Petrini, Ceo della società, che poi prosegue: «Le prospettive cambieranno radicalmente. Basti pensare che ci ritroveremo proiettati in ogni angolo del globo a gestire complessi processi logistici. La piattaforma Axylog continuerà ad essere sviluppata ed innovata nella sede operativa di Altidona e l’attuale team verrà potenziato per rispondere alle nuove esigenze».

Il gruppo

Ptv Group con sede a Karlsruhe in Germania è controllata da Bridgepoint, il principale investitore di crescita di asset privati quotati al mondo focalizzato sul mercato medio. Tra i soci di minoranza figura anche Porsche Automobil Holding. Secondo l’azienda tedesca la tecnologia di Axylog è un’aggiunta ideale per il software di pianificazione dei trasporti Ptv Route Optimizer capace di combinare gli ordini in percorsi ottimali che riducono il chilometraggio e le risorse, il tutto tenendo conto di restrizioni come finestre temporali e regolamenti di guida e riposo. «Insieme ad Axylog, creeremo nuove opportunità per i nostri clienti per migliorare le esperienze dei clienti e accelerare la trasformazione del business» spiega Christian Haas, Ceo di Ptv Group.