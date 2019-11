La second life degli pneumatici: Roy Rebel li trasforma in borse

JESI - Accessori per un look davvero rock, anche in ufficio. Borse & company con pneumatici riciclati. A firmare la prima collezione moda dell’azienda tutta made in Marche è il brand Roy Rebel. L’idea nasce dalla sensibilità ambientale e dalla voglia di dare nuova vita alla gomma da strada insita nell’azienda di Jesi Center Gomma, leader nazionale e internazionale sul riciclo dei pneumatici, dal 1984. La collezione vanta oggetti di design come portapenne, portachiavi, ma soprattutto zaini da viaggio, borsoni, trolley e accessori per la moto.

«Amiamo il made in Italy, l’ambiente e il design – affermano gli imprenditori Gabriele e Gianluca Baioni – Ogni giorno scommettiamo sull’economia circolare, sul riciclo, sull’abbattimento degli sprechi. Le colline marchigiane, la vita di campagna, un padre viaggiatore sono tra le nostri fonti di ispirazione, poi abbiamo cercato la nostra strada attraverso il riciclo di gomma di origine pneumatica». Con l’intuizione di impiegare il pneumatico riciclato anche in settori e contesti inusuali, i due fratelli imprenditori hanno fatto il salto nel mondo della moda passando per la porta principale con prodotti grintosi da diventare un must have per gli amanti di moto, rock e look da far ricordare. «La nostra idea - continuano gli imprenditori - era quella di creare nuovi ed esclusivi oggetti nel settore motorbike, del merchandise e della moda, in grado di distinguersi per originalità e design, utilizzando questo innovativo materiale. Avvalendoci della nostra quarantennale esperienza nel settore progettazione e produzione di mescole in gomma, abbiamo iniziato a testare i primi composti provenienti dal mondo del riciclo dello pneumatico».

