Face Boarding, in aereo senza mostrare i documenti: il nuovo sistema di riconoscimento facciale negli aereoporti di Milano e Catania

Sei in ritardo o hai dimenticato i tuoi documenti? Il nuovo sistema adottato dagli aereporti di Milano e Catania ti permetterà di accedere al tuo volo attraverso lo scan facciale. Per utilizzarlo basterà registrare solamente il proprio ai chioschi in aeroporto o su un applicazione. Ecco come funziona il Face Boarding.

Cosa è

Non sarà più necessario mostrare i propri documenti, ora per poter salire in aereo basterà mostrare il proprio volto. Tutto questo può essere fatto grazie ad un apparato multimediale che rileva le caratteristiche biometriche della faccia del viaggiatore e acquisisce elettronicamente le informazioni contenute nel passaporto e carte di imbarco, al passeggero basterà mostrare il proprio viso e arrivare all'imbarco senza fare file.

Come funziona

I passeggeri dovranno caricare il proprio documento all'interno dei chioschi in aereoporto o su un app, che sarà pronta a giugno e infine registrare la propria faccia. Dopo aver eseguito questi passi per i passeggeri non sarà necessario mostrare carta d'identita o biglietto per accedere in aereo. La Società Esercizi Aereoportuali (Sea) in merito a questo nuova tecnologia: «Con questa tecnologia sicura, semplice e rapida, il Faceboarding sviluppato in collaborazione con Enac e Polizia di Stato, oltre a offrire una maggior velocità dei controlli ne aumenta l’efficacia e garantisce la tutela della privacy e dei dati dei passeggeri».

I tempi di controllo

Attraverso questo nuovo sistema, elaborato da Thales, ci sarà una netta diminuzione dei tempi di controllo, visto che il tutto avverrà grazie al nuovo sistema biometrico. Armando Bruni, a.d della Sea, nel corso della presentazione del face boarding ha parlato anche di una possibile estensione di questo sistema non solo a Milano Linate ma anche all'aereoporto di Malpensa:«Andremo a verificare come funziona il sistema a Linate, ma siamo intenzionati sicuramente a portarlo a Malpensa.

Dove è stato inaugurato

Il primo servizio di Face Boarding, tecnologia biometrica di riconoscimento facciale per accedere ai controlli di sicurezza è stata inaugurata a Milano Linate per la tratta sino a Roma Fiumicino e a Catania direzione Milano Linate. Le prime compagnie ad aderire al progetto sono state Ita Airways e Sas, ma il servizio sarà disponibile per tutte le compagnie aeree.