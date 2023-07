Voli sempre più cari? Ecco le strategie per provare a pagare meno i biglietti aerei. In tempi di rincari record sono diverse le tecniche possibili per provare a pagare meno i biglietti aerei, difendendosi dagli algoritmi delle principali compagnie aeree, soprattutto low cost. Il meccanismo lavora per capire in tempo reale quanta domanda si ha su un singolo volo e, in base a questo, adeguare il prezzo. In momenti di richieste alte, quindi, il sistema porta a prezzi elevati. Il governo, come anticipato da Il Messaggero, sta per questo preparando una stretta per provare a frenare i meccanismi che “gonfiano” le tariffe. Il decreto potrebbe arrivare già entro inizio agosto.

I biglietti, secondo l'Istat, hanno subito un rincaro del 43,2% nella prima parte dell’anno rispetto allo stesso periodo del 2022, nonostante il costo del carburante sia sceso di oltre il 40%. Il ministero delle Imprese e del Made in Italy, assieme al Garante per la sorveglianza dei prezzi, Benedetto Mineo, hanno poi rilevato negli ultimi messi balzi anche del 70% rispetto a un anno fa, soprattutto nei voli per le isole (Sicilia e Sardegna).

In attesa del provvedimento del governo, la cui efficacia andrà valutata nelle prossime settimane, con quali strategie ci si può difendere dai prezzi alti e dagli algoritmi delle compagnie?

I motori di ricerca per i voli e la Vpn

Il primo strumento utile da usare su smartphone, pc e tablet è quello dei motori di ricerca per i voli meno cari. I più famosi sono Skyscanner ed eDreams, ma c’è anche l’opzione di Google: confrontano centinaia di opzioni e offrono la più conveniente sul mercato, anche con scali.

Alcune compagnie aeree o venditori terzi, applicano poi degli sconti per chi si collega da un determinato luogo rispetto a un altro. Per questo si può provare a collegarsi ai motori di ricerca con una Vpn, un sistema che permette di far credere ai siti che il collegamento avviene da un’altra posizione geografica.

La navigazione in incognito

Più semplice, ma potenzialmente lo stesso efficace, è la navigazione sui siti delle compagnie e di ricerca voli in modalità incognito. I cookie della navigazione normale sono infatti degli strumenti che i siti internet usano per tracciare le attività dei visitatori e, spesso, possono mettere in moto gli algoritmi. Per nuove ricerche conviene sempre cancellare i vecchi dati di navigazione.

Le strategie "classiche"

Rimangono poi le strategie più classiche: cercare di prenotare con largo anticipo o molto a ridosso della partenza (con prezzi spesso più bassi), ma anche tentare diverse combinazioni di voli, magari con uno o due scali. Soprattutto con le low cost, poi, più si viaggia leggeri, meno si paga. Con trolley in cabina, bagaglio da stiva e altri extra, il prezzo del biglietto lievita fino al 545%.