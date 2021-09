Nomine, l'algoritmo va in tilt: punteggi sbagliati, doppi nomi, stesso incarico a due insegnanti diversi, assegnazioni errate. Ecco che succede ora

ASCOLI - Punteggi sbagliati, doppi nomi, stesso incarico a due persone diverse, assegnazioni errate. L’algoritmo miete vittime anche nella provincia ascolana.

Quando manca meno di una settimana al ritorno tra i banchi, la procedura informatica, che a livello nazionale smista e attribuisce le cattedre, fa i capricci. L’Ufficio scolastico si è messo subito al lavoro per risolvere i problemi ed evitare il più possibile i disagi. Quest’anno le attività di reclutamento del personale per le supplenze è stato informatizzato: dal 10 al 21 agosto è stato possibile fare domanda solo online, inserendo i desiderata di ciascuno. Ma il cervello informatico ha fatto qualche bizza.



C’è anche il caso di un’insegnante di un istituto ascolano che avrebbe perso un incarico annuale, nonostante avesse maturato un alto punteggio dopo aver prestato servizio per tre anni in sezioni primavera, perché il sistema non avrebbe tenuto conto di tutti i parametri e calcolato in maniera errata, facendola scivolare verso il basso. L’altra questione riguarda l’organico aggiuntivo Covid. Cambiata la procedura, i dirigenti scolastici hanno l’onere di compilare le domande su una piattaforma in base a nuovi criteri: oggi si completerà l’iter, in seguito gli istituti avranno la possibilità di vedersi esaudite le richieste. Quest’anno non si prevede lo “sdoppiamento” delle classi per ottenere gruppi gestibili in modo da garantire il distanziamento. «Il personale sarà utilizzato per realizzare corsi rivolti ai nostri studenti per il recupero oppure laboratori finalizzati all’ottenimento di maggiori competenze – spiega Ado Evangelisti, dirigente dell’istituto “ Fermi-G. Sacconi-A. Ceci” -. La scuola per noi è una sfida: metteremo in campo molti progetti ambiziosi».



Da lunedì intanto dovrebbe essere a disposizione delle scuole la piattaforma per il controllo del Green pass. Ad oggi la procedura è svolta manualmente con l’app dedicata. «Al momento il monitoraggio è più complicato, con il sistema in arrivo sarà molto più semplice controllare», aggiunge. Evangelisti non registra difficoltà con il personale per quanto concerne il certificato verde, come pure Alessandra Goffi, neo dirigente scolastico dell’Istituto scolastico comprensivo “Borgo Solestà-Cantalamessa”: «Ci sono controlli giornalieri, non abbiamo avuto casi di personale senza Green pass – sostiene - . Da lunedì con la possibilità di accesso alla piattaforma sarà più semplice la verifica». Intanto martedì sono state pubblicate le nomine a tempo determinato del personale docente. «Siamo quasi completamente coperti: per la Media tutto risolto, mentre siamo ancora indietro per alcuni incarichi nell’infanzia e primaria, ma entro il 15 avremo la copertura totale», aggiunge la Goffi. Si muove nel frattempo la cabina di regia dell’amministrazione con il sindaco Marco Fioravanti, l’assessore alla pubblica istruzione, Monica Acciarri e i dirigenti scolastici. «Il servizio di trasporto subirà qualche cambio di direzione a causa dei cantieri in città, gli alunni della scuola primaria “Cagnucci” di via Napoli saranno trasferiti all’istituto “Suore concezioniste” di via Kennedy, causa amianto – dice la Acciarri -. Ci siamo riuniti con i dirigenti scolastici per fare il punto soprattutto sulla questione sicurezza sanitaria: il 90% del personale è vaccinato, ottimi risultati anche per la fascia 12-19 anni». L’assessore accenna al monitoraggio di alcune classi sentinella con i tamponi salivari, come proposto dalla Regione: «Auspichiamo venga aumentato il numero delle classi coinvolte e dei test».

