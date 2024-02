Il ruolo dell’intelligenza artificiale nel fitness? Con i suoi rapidi progressi, l’intelligenza artificiale sta diventando una componente fondamentale per rivedere il modo in cui si affronta la forma fisica e la gestione della salute. Un timido assaggio del ruolo della tecnologia nel fitness lo si è visto durante la pandemia con le centinaia di app e gli allenamenti virtuali diffusi in quel periodo. Ora, però, le cose stanno ulteriormente cambiando e la situazione è in costante evoluzione. Ma con una certezza: l’intelligenza artificiale è destinata a rivoluzionare il settore del fitness. In che modo? Cambiando in modo radicale, per esempio, i piani di allenamento personalizzati, mettendo in campo il coaching virtuale. Giusto un assaggio per capire che aria tira tra palestre e dintorni. L’ingresso di questo nuovo elemento nello sport porterà vantaggi a tutti, anche perché renderà possibile, anzitutto, migliorare le performance. Ma siamo solo agli inizi.

Lo sport

Alcune questioni vanno evidenziate. In cima alla lista, il fatto che, con l’intelligenza artificiale, si possono analizzare in tempo reale i dati delle prestazioni ma anche quelli biomedici e biomeccanici tramite gli algoritmi di machine learning, uno strumento fondamentale per capire lo stato di salute e quindi il livello stesso di performance. Tutto questo è utile per pianificare il tipo di allenamento e, dunque, le stesse prestazioni. Ed è un fattore fondamentale per chi pratica fitness, a tutti i livelli. Senza contare che uno sportivo può servirsi della realtà virtuale per calarsi in un ambiente simulato dove provare nuovi esercizi e allenamenti. È importante sottolineare, come questa tecnologia possa essere applicata a tutte le discipline sportive perché, come spiegano gli esperti, è possibile impostare le funzionalità e i parametri d’interesse sulla base delle varie tipologie di sport.

L’obiettivo

L’obiettivo, naturalmente, è quello di raccogliere il maggior numero di dati consentito per ottenere le tecniche migliori, magari tramite piani di allenamento ad hoc. Questo vale sia per gli atleti sia per gli sportivi per così dire dilettanti e cioè per tutti coloro che si allenano. Già, perché l’intelligenza artificiale può diventare il personal trainer virtuale e, dunque, aiutare chi si allena a raggiungere i propri obiettivi, da casa o in palestra, poco importa. Un personal trainer virtuale può mostrare i movimenti precisi di un esercizio o verificarne l’esatta esecuzione. Già ora, ci sono app e programmi che, se impostati in un certo modo, forniscono risultati similari. Ecco, in futuro, sarà ancora meglio da questo punto di vista. Con il personale trainer virtuale si possono evitare e correggere errori mentre si fanno gli esercizi. Ma c’è di più. La super tecnologia ci consentirà, per esempio, di organizzare le sessioni di allenamento, di cambiare esercizi via via se questo significa migliorare la tecnica. Insomma, una vera e propria manna dal cielo.

I benefici

Anche la salute ne avrà beneficio: con l’intelligenza artificiale applicata al fitness, si avrà il monitoraggio della salute e della stessa attività fisica correlata; si tratta di dispositivi che vanno oltre il semplice rilevamento di passi e frequenza cardiaca spingendo sino ad offrire analisi complete di vari indicatori di salute tra cui i modelli di stress e stato di recupero.