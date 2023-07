Treni, guasti e malfunzionamenti: ritardi fino a 4 ore tra Roma e il Nord

Il traffico ferroviario ancora una volta in tilt. L'Italia si spacca in due a causa di danni sulle linee elettriche a Rovigo e Brescia, ma anche sulla linea dell'alta velocità Roma-Firenze e Roma-Napoli.

Mentre nel primo caso i problemi sono stati causati dalla forte grandinata e il maltempo che hanno colpito il Nord nelle ultime ore, i ritardi sulla linea dell'alta velocità sono legati a inconvenienti sulla linea elettrica che, negli ultimi mesi, ha messo a dura prova i tecnici, ma soprattutto i viaggiatori. E non finisce qui...

Traffico ferroviario in tilt: ritardi fino a 4 ore

Ma i disagi non finiscono qui. C'è stato, infatti, un investimento sui binari all'altezza di Padova e a successivi problemi di ripristino il traffico dei treni si è bloccato. Le sbarre del passaggio a livello di via Ceresara a Solesino (Padova) si erano già abbassate, ma un'anziana di 74 anni in bicicletta, Anna Maria Polato, sembra aver pensato di riuscire a fare in tempo ad attraversare comunque i binari.

Una tragedia che ha contribuito ai disagi di una mattinata molto complicata per pendolari e viaggiatori.

È successo nella tarda mattinata di oggi, venerdì 21 luglio, soprattutto lungo le direttrici tra Roma e il Nord Est, con ripercussioni in tutto il Paese.