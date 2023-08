Cadono nel torrente per salvare il cane: trovati i corpi di Rosy e Veronica

La corsa contro il tempo dei soccorritori per salvarle non è ha dato l'esito sperato. Sono stati ritrovati i corpi senza vita di Rosy Corallo e Veronica Malini, le due donne della provincia di Lecco cadute nel torrente nella giornata di ieri.

Le due vittime stavano facendo un'escursione vicini al ghiacciaio Fellaria, in Alta Valmalenco, nel territorio di Lanzada (Sondrio), quando il cane di una delle due è caduto nelle acque gelide. Le due donne non ci hanno pensato un momento e si sono tuffate per salvarlo, ma non sono più riemerse.

Morte le due donne cadute nel torrente

La tragedia si è consumata nella giornata di ieri, poco prima di mezzogiorno, quando le due si sono tuffate nelle acque gelide a una quota di circa 2.500 metri.

Stando a quanto raccontato dai soccorritori, il cane che era con loro era caduto in acqua nei pressi della passerella di ferro che conduce al Fellaria e, nel tentativo di salvarlo, una delle due donne avrebbe perso l'equilibrio, finendo travolta dalle acque impetuose che in queste giornate di caldo estremo si generano dalla fusione di ghiacci in alta quota.

L'amica non avrebbe esitato a gettarsi in acqua per prestare aiuto, finendo a sua volta inghiottita dalla corrente. L'uomo che era con loro non ha potuto fare alcunché per salvarle se non attivare immediatamente i soccorsi.

Dopo la pausa obbligata, dovuta alla notte, le ricerche sono riprese all'alba di oggi. E dopo poche ore, con la luce, i soccorritori sono riusciti a rinvenire i corpi senza vita delle due amiche.