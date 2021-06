Doppia caduta sulla pista da cross, due piccoli piloti di nove anni portati all'ospedale di Torrette

CINGOLI - Diverse cadute hanno caratterizzato la prima giornata (la seconda è oggi) della prima finale del Campionato italiano motocross junior che si è disputato al crossodromo “Tittoni” di Cingoli. Gara tricolore riservata a piloti di età compresa tra i 9 e i 17 anni con licenza della Federazione motociclistica.





L’attenzione era al massimo da parte degli organizzatori (con tutti gli addetti al servizio nei rispettivi posti) anche perché tra i partenti c’erano diversi debuttanti, alla loro prima uscita ufficiale valida per il Trofeo Italia Primi Passi Junior. Per la categoria di questi piccoli centauri era previsto un tempo di dieci minuti più due giri.

E di questo gruppo due bambini di 9 anni sono caduti e sono stati trasportati in ospedale, entrambi all’ospedale regionale di Torrette. Hanno riportato varie contusioni ed escoriazioni che per fortuna si sono rivelate non particolarmente gravi. Gli incidenti che hanno determinato la chiamata dei soccorsi “esterni” si sono verificati attorno alle 18.30.

Subito dopo la caduta sono intervenuti i sanitari che prestavano servizio sulla pista, poi è stata allertato il 118 dell’ospedale di Cingoli. In un primo momento le condizioni dei due piccoli piloti non sembravano gravi, ma poi i sanitari hanno deciso per i due piccoli motocrossisti il trasporto ad Ancona al nosocomio regionale: uno in eliambulanza e l’altro con il 118: un provvedimento soprattutto dettato da ragioni di precauzione. Le condizioni dei due piccoli piloti erano state definite rassicuranti.



La finale tricolore di questa competizione è stato suddivisa in tre gare: quella di Cingoli che ha fatto registrare 215 iscritti divisi in cinque categorie (dai 65 cc agli 85 cc, dai Cadetti ai 125 cc, ai Primi Passi), la seconda è in programma sempre in questo fine settimana a Montalbano Jonico in provincia di Matera e la terza è stata messa in calendario il 17-18 luglio prossimi a Ottobiano in provincia di Pavia).



© RIPRODUZIONE RISERVATA