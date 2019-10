Baby killer: bambino di 9 anni accusato di cinque omicidi

In Illinois, un bambino di nove anni è stato incriminato per cinque omicidi. Il bimbo è accusato di aver dato fuoco intenzionalmente ad una casa mobile lo scorso 6 aprile, sapendo che vi erano delle persone all'interno. Nell'incendio sono morti due adulti di 69 e 34 anni, e tre bambini fra uno e due anni. Altre due persone sono riuscite a mettersi in salvo.



La decisione del giudice fa discutere, anche se l'identità del piccolo imputato non è stata resa nota. «È stata una decisione difficile», ha detto il procuratore della contea di Woodford, Greg Minger, citato dal quotidiano locale Journal star, che per primo ha diffuso la notizia.



In Illinois esistono tribunali minorili fin dal 1890, ma la giovane età dell'imputato pone comunque dubbi sulla sua imputabilità. Il bambino non può essere arrestato secondo la legge, avendo meno di dieci anni, e non sconterà una pena detentiva. Il suo sarà un processo a porte chiuse, ma dovrà comparire in aula davanti al giudice, assistito da un avvocato. In caso di condanna è probabile che sarà costretto a seguire una terapia.

