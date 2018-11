Mamma allatta al seno la figlia fino a nove anni e viene accusata di pedofilia

di Alessia Strinati

la figlia dialper aiutarla a rafforzare le. Sharon Spink, una donna inglese di 50 anni di Sherburn-in-Elmet, nel North Yorkshire, ha confessato ai tabloid britannici che non avrebbe avuto alcuna intenzione di smettere di allattare la sua bambina perché convinta che il latte materno l'abbia aiutata a prevenire diverse malattie, ma il web si è scatenato contro la donna e la sua insolita decisione.La mamma è stata addirittura accusata di pedofilia dopo aver ammesso che la figlia Charlotte solo a 9 anni ha detto di non voler più bere il latte materno. La donna è una sostenitrice dello "svezzamento naturale", una corrente di pensiero dove le mamme continuano ad allattare i propri figli fin quando hanno latte e fin quando loro vogliono. Nonostante le grandi polemiche e le accuse Sharon sostiene di aver fatto la cosa giusta: l'allattamento prolungato ha rafforzato il rapporto madre-figlia e ha reso Charlotte più sana degli altri suoi coetanei visto che raramente in vita sua si è ammalata.«È bello che il bambino abbia il controllo, piuttosto che forzare la fine dello svezzamento. È stato un processo graduale e una sua scelta. Negli ultimi tempi si è nutrita del mio latte una volta al mese quando non si sentiva bene», ha raccontato la mamma al Sun , sostenendo l'importanza dell'allattamento al seno. Da due mesi però la figlia ha detto di non volere più il latte materno: «Non mi sento triste per questo, anche se un po’ quella sensazione mi manca». Sharon ammette di aver ricevuto minacce e forti accuse sul web ma non ha alcuna intenzione di porre fine alla sua battaglia: vuole continuare ad invitare le mamme ad allattare fin quando vogliono, senza la paura del pregiudizio.