Scontro tra un'auto ed un furgone: madre e figlio di 9 anni all'ospedale

MONTEPRANDONE - Una donna di 46 anni e il figlio di 9 sono stati soccorso dall'ambulanza, questa mattina introno alle 8, per un incidente avvenuto in via Umberto Saba a Centobuchi. Lo scontro è avvenuto tra l'auto a bordo della quale madre e figlio si trovavano, una Ford Mondeo, e un furgone condotto da un trentenne di Castel di Lama. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze partite dalla postazione Potes di San Benedetto e i vigili del fuoco del distaccamento di corso Mazzini oltre alla pattuglia della polizia locale intervenuta per i rilievi e la gestione della viabilità. Il 118 ha soccorso madre e figlio trasportandoli al Madonna del Soccorso di San Benedetto. Fortunatamente non sono gravi.

