ANCONA - Era in piazzale Camerino quando una macchina l'ha toccato provocandone la caduta: momenti di paura per un uomo di 65 anni che è volato a terra con i passanti che hanno subito chiesto i soccorsi con la Croce Gialla e l'automedica che hanno portato il 65enne all'ospedale di Torrette per tutti i controlli del caso.

