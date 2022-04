Marciapiedi e strade pieni di buche, pedoni in trappola: in pochi giorni all'ospedale due anziane e una turista

ANCONA - Era quasi arrivata a casa ma purtroppo non aveva fatto i conti con un marciapiede rotto: quanto è bastato per finire in terra e passare la serata al pronto soccorso di Torrette, dove era stata portata dal personale della Croce Gialla di Ancona. Protagonista suo malgrado della disavventura una donna di 78 anni. Il fatto è avvenuto dalle parti di via Flavia ma in questi giorni sono tanti gli episodi analoghi avvenuti in diverse zone di Ancona.

Oltre che per le buche presenti in mezzo alla strada, si rischia di perdere l’equilibrio per i marciapiedi ridotti in pessime condizioni. Nella settimana delle festività di Pasqua il personale della Croce Gialla è interventuopiù volte, tra periferia e centro, per invortuni legati in qualche modo alla presenza di insidie per i pedoni.

Al semaforo

L’episodio più grave è avvenuto all’inizio della scorsa settimana in via Giordano Bruno nei pressi dell’impianto semaforico posto all’incrocio con piazza Ugo Bassi, dove un’anziana in compagnia del marito è caduta in terra a causa di una grossa buca. A nulla è valso il tentativo dell’uomo di trattenere la consorte, che cadendo in terra ha battuto il capo sul marciapiede. Con una vistosa ferita al capo la donna in stato confusionale è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette. A Torrette a conoscere il reparto di ortopedia c’è finita anche una ragazza di origini australiane caduta in una buca in via Simeoni anche in questo caso soccorsa dalla Croce Gialla di Ancona la sera del giovedì santo.

Femore rotto

Nella stessa serata di mercoledi paura lungo la scalinata che conduce in via Podgora dove una giovane di 18 anni ha perso l’equilibrio per un gradino sconnesso ed è finita in terra rimediando un trauma facciale. Buche che sono costate care anche ad un anziano di 80 anni caduto nel parcheggio principale che si trova all’ospedale regionale di Torrette. Aiutato da alcune persone è stato poi soccorso dal personale della Croce Gialla di Ancona che lo ha trasportato al vicino pronto soccorso dove gli è stata diagnostica la frattura di un femore. Episodio questo avvenuto il venerdì santo.

Nell’elenco delle persone finite in ospedale anche una pensionata anconetana di 85 anni caduta nel marciapiede di via Maratta nei pressi dello stadio Dorico. Soccorsa dal figlio nella mattinata di sabato, la donna è stata portata a Torrette con una vettura privata a causa di un trauma facciale. Alla donna sono andati anche in frantumi gli occhiali ritirati il giorno prima da un ottico della zona.

