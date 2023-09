Cade sul marciapiede davanti agli uffici della Regione: paura per una donna

ANCONA - Doppia emergenza in mattinata con la Croce Gialla che è intervenuta due volte per donne cadute. Il primo in via Piave con la signora che però dopo il volo in casa si è ripresa ed ha quindi rifiutato il controllo in ospedale. Poco dopo un altro intervento in via Tiziano dove una donna di 79 anni è caduta su un marciapiede proprio davanti alla sede della Regione Marche ed è stata quindi portata al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette per tutti gli accertamenti del caso.