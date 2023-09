ANCONA Spacca una bottiglia in testa al compagno e lo manda all’ospedale, poi si allontana. È finita nel sangue una lite scoppiata domenica sera in strada di via Mamiani. A dare l’allarme sono stati i vicini, spaventati dalle urla e dalle grida di dolore dell’uomo. Al loro arrivo i poliziotti non hanno trovato nessuno perché nel frattempo il ferito era stato portato all’ospedale da un’ambulanza del 118, mentre la donna che l’ha aggredito si era dileguata.

Arrivati al pronto soccorso, gli agenti l’hanno raggiunto e identificato: si tratta di un 40enne peruviano, residente ad Ancona. Aveva delle ferite da taglio compatibili con una bottiglia. E in effetti, lui stesso ha spiegato di essere stato malmenato dalla compagna. Si erano messi a litigare, sembra per motivi legati alla gelosia, poi la discussione è proseguita sulla strada ed è degenerata.

Dalle parole si è passati in pochi istanti ai fatti. Il faccia a faccia, sempre più acceso, ha raggiunto il suo apice nel momento in cui la donna, fuori di sé, ha afferrato una bottiglia di vetro e gliel’ha spaccata addosso. Poi ha fatto perdere le proprie tracce, lasciando il compagno ferito sulla strada. Ora l’uomo avrà la facoltà, se lo riterrà opportuno, di denunciarla.