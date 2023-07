Senato chiuso per ferie: la lunga vacanza di 5 settimane (la Camera una in meno). Il presidente La Russa replica così

Senatori italiani in ferie il mese di agosto. Perché si sa, le vacanze prima di tutto. Ecco quanto stabilito dalla conferenza dei capigruppo. Il Senato della Repubblica tornerà a lavorare il 5 settembre.

Alla Camera, invece, si chiude una settimana dopo per "colpa" della delega fiscale.

E mentre, presumibilmente, i nostri politici hanno stanno già preparando le valigie, la polemica cresce e tra i cittadini serpeggia indignazione. Ma il presidente del Senato Ignazio La Russa precisa: «A parte l’anno scorso, quando le Camere erano sciolte in vista delle elezioni, la pausa estiva del Senato ha avuto sempre più o meno la stessa durata».

Ferie al Senato

Le generose ferie del Senato e, anche della Camera, non arriveranno prima dei giorni in cui si lavorerà alla delega fiscale e al secondo decreto sulla Pubblica amministrazione.

Gli aiuti all'Emilia Romagna, in seguito al maltempo che si è abbattuto sulla regione negli ultimi mesi causando danni ingenti, e i roghi che colpiscono proprio in questi giorni le regioni del Sud Italia, percepite politicamente come delle emergenze da risolvere, possono aspettare la fine dell'estate.

Indignazione

Mentre Vittorio Sgarbi pubblica un video direttamente dalla piscina ad Arpino (Frosinone) mentre si gode la sua carica da sindaco tra lavoro e vacanza, il Senato comunica di andare in ferie.

Il Senato della

Repubblica chiude per 5 settimane per le meritate vacanze estive. — Alessandro Gassmann 🌳 (@GassmanGassmann) July 29, 2023

Ferie meritate?

L'indignazione alla notizia è crescente tra gli italiani che su i social stanno esprimendo il proprio dissenso su quanto comunicato dalla conferenza dei capigruppo.

«Questo significa che abbiamo lavorato bene tutto l'anno per potergli pagare le vacanze», scrive su Twitter un utente. E, ancora, «Ma non vi vergognate?».