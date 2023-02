Incidente nella notte, morto un ragazzo: Matteo aveva 24 anni. Il tragico schianto in auto contro un albero

Ancora una tragedia sulle strade vicentine. Ha perso la vita un giovane di 24 anni, Matteo Broccardo, residente a Schio, dopo lo schianto contro una pianta. Verso le 22.45 di ieri sera, giovedì 16 febbraio 2023, il giovane di Santorso, alla guida di una autovettura Fiat Punto, stava percorrendo via Maranese, la sp 122, proveniente da Marano Vicentino con direzione Schio.

Incidente, morto un ragazzo

Poco dopo l'intersezione con via Dalla Pozza, come spiega una nota del Consorzio di polizia locale Alto Vicentino guidato dal comandante Giovanni Scarpellini, per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale "Alto Vicentino" di Schio, ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere violentemente contro un albero, sul margine sinistro della carreggiata. Il giovane è morto sul colpo.