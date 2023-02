​Ancona, tamponato da un'auto a bordo del proprio scooter: un 72enne finisce all'ospedale

ANCONA- Attimi di paura oggi (16 febbraio) intorno all'ora di pranzo quando in Largo Bersaglieri ad Ancona, all'uscita dell'asse in direzione Tavernelle, un motorino è stato tamponato da un'automobile.

I soccorsi

A farne le spese un uomo di 72 anni, a bordo dello scooter, che è stato soccorso dalla Croce Gialla 118 e portato all'ospedale di Torrette in codice di media gravità. Per lui un trauma toracico che, fortunatamente, non ha prodotto conseguenze.