L'amica va a salutarla e la trova morta in casa: dramma in via Panoramica ad Ancona, la donna aveva 63 anni

ANCONA - Un'amica va a trovarla a casa, ma lei non risponde. Un silenzio sospetto che ha indotto la conoscente a chiedere subito aiuto: una volta dentro, la terribile scoperta. La donna, 63 anni, è stata trovata senza vita. Inutili i soccorsi, per lei non c'era più nulla da fare.

Il dramma si è consumato alle 14,30 in via Panoramica ad Ancona, quando è arrivata la richiesta di intervento per un probabile malore: l'amica della sfortunata donna infatti suonando al campanello di casa e non ricevendo risposta si è allarmata, temendo il peggio. Sul posto un'ambulanza della Croce Gialla e l'automedica, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso per cause naturali.