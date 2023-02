​Valentino Rossi spegne 44 candeline. Per il "Dottore" di Tavullia arrivano auguri da tutto il mondo

PESARO- Valentino Rossi compie 44 anni. 44 candeline per il "Dottore" di Tavullia che ha ricevuto gli auguri da tutto il mondo e anche dall'Inter, la sua squadra del cuore, che gli ha dedicato un post pubblicando una vecchia foto con Marco Materazzi. Immancabile anche il pensiero della compagna Francesca Sofia Novello che ha postato una storia sul proprio profilo con scritto "Buon compleanno amore mio grande. By your side, forever and ever".

Gli auguri e i numeri

In tanti quindi hanno voluto omaggiare il nove volte campione del mondo di MotoGp (115 gran premi vinti nel motomondiale) che da Tavullia e dalle Marche ha conquistato il mondo.