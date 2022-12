Malore in casa, i vicini danno l'allarme: trovato morto a Natale

SAN GIOVANNI IN MARIGNANO - Un uomo di 76 anni è stato trovato senza vita, la sera di Natale, all'interno della propria abitazione. I vicini di casa hanno dato l'allarme dopo non averlo visto uscire per alcuni giorni. Paura che ha acquistato vigore dopo le numrorse telefonate a vuoto e i tentativi, senza esito, al portone di casa.

L'intervento dei vigili del fuoco

Dopo i numerosi tentativi è stato così chiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco che, una volta aperto il portone di casa, hanno ritrovato l'uomo morto nel letto. Il personale del 118, intervenuto sul posto, non ha potuyo fare altro che constatare il decesso probabilmente avvenuto nel sonno.