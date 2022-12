Ancona, malore choc a Natale mentre guida l'auto: donna va sbattere contro i mezzi in sosta. Ricoverata a Torrette

Raffica di malori a Natale e vigilia e conseguente carico di lavoro, sotto l'albero, per gli operatori della Croce Gialla di Ancona. L'intervento più delicato si è registrato il giorno di Natale in via Alcide De Gasperi dove una donna di 73 anni, in seguito a un malore, ha perso il controllo dell'auto che stata guidando.

Due malori gravi nelle abitazioni

La signora ha sbandato andando poi a colpire alcune auto parcheggiate. Fondamentale il pronto intervento della Croce Gialla che ha soccorso la donna portandola poi in codice di media gravità al pronto soccorso di Torrette. Fortunatamente non si sono registrati, dopo lo schianto, altri feriti. Altri due interventi si sono resi necessari in due diverse abitazioni di Ancona in seguito a malori, gravi, che hanno colpito due persone.