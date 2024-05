Papà travolto e ucciso da un Suv pirata sulla Provinciale: stava soccorrendo il figlio rimasto senza benzina

Una notte che avrebbe dovuto essere segnata dal semplice gesto di aiutare il figlio in difficoltà si è trasformata in una tragedia senza precedenti sulla rampa della Provinciale 50, che collega la frazione di Cozze a Conversano, in provincia di Bari. Giuseppe Babbo, un uomo di 60 anni, è stato travolto e ucciso da un'auto pirata mentre tentava di soccorrere il figlio rimasto senza carburante.

L'incidente

L'incidente intorno alla mezzanotte scorsa, quando l'auto del figlio di Giuseppe, un giovane di 26 anni, è rimasta ferma sulla rampa senza carburante.

Il padre, senza esitazione, si è recato sul posto con una tanica di benzina per aiutare il figlio e la moglie, che si trovava con lui. Tuttavia, mentre Giuseppe versava il carburante nel serbatoio dell'auto, una vettura di grossa cilindrata lo ha improvvisamente travolto, causandone la morte sul colpo. L'automobilista non si è fermato a prestare soccorso.

Le indagini

I carabinieri hanno immediatamente avviato un'indagine per risalire all'identità dell'automobilista fuggito e portarlo di fronte alla giustizia. Nel frattempo, il figlio di Giuseppe è stato trasportato in ospedale in codice giallo, mentre la moglie è stata portata in stato di forte agitazione.