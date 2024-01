Re Carlo in ospedale: si è allungato il ricovero del sovrano. Sudditi in ansia. Ecco chi lo sostituisce negli impegni di Stato

Re Carlo ha prolungato la sua degenza in ospedale dopo l'operazione alla prostata, suscitando preoccupazioni per la sua salute. Lo rivela The Sun. Il sovrano, 75 anni, è stato operato venerdì alla London Clinic e sarebbe dovuto essere dimesso dopo due notti ma è rimasto sotto cura dei medici per la terza notte

Il ricovero e la degenza

Il Re salterà gli impegni per un mese quando sarà finalmente dimesso.

La regina Camilla ha fatto visita a Carlo tre volte ieri, trascorrendo fino a tre ore al giorno al suo capezzale per tenergli compagnia mentre mangiava. Si prevede ora che Carlo dovrà evitare i lavori pubblici per almeno un mese su consiglio medico. Ma rumors di Palazzo dicono che il sovrano cercherà di mantenere alcune udienze private e insisterà per tenere sotto controllo le sue pratiche burocratiche.

L'intervento alla prostata

Carlo ha annunciato il suo intervento alla prostata il 17 gennaio, lo stesso giorno in cui è stato rivelato anche l'intervento di Kate Middleton. Il sovrano ha condiviso la notizia per incoraggiare gli altri a farsi controllare ed è rimasto entusiasta quando l’NHS England ha segnalato un aumento delle visualizzazioni della sua pagina online “ingrossamento della prostata” – con una visita ogni cinque secondi. Un portavoce di Buckingham Palace ha detto: «Sua Maestà desidera ringraziare tutti coloro che hanno inviato i loro auguri ed è lieto di apprendere che la sua diagnosi sta avendo un impatto positivo sulla consapevolezza delle persone». Una prostata ingrossata non è un cancro e di solito non rappresenta un grave rischio per la salute. Solo quando i sintomi da moderati a gravi non rispondono ai farmaci si prende in considerazione l’intervento chirurgico.

Chi lo sta sostituendo

Ora che il sovrano non può adempiere i suoi doveri è la regina Camilla, affiancata dall'erede al trono William, a sostituirlo. . Il ruolo di sostituirsi al sovrano spetta ai Counsellors of State, che devono avere più di 21 anni, e devono sempre agire in coppia, di concerto. A garanzia dell'istituzione. Oltre alla moglie del sovrano in carica e a William, le persone che possono disbrigare gli affari reali il principe Harry, il principe Andrea e la sua primogenita Beatrice. Ma proprio nel 2022 alla morte di Elisabetta II, Carlo aveva chiesto alle Houses of Parliament di poter aggiornare la lista dei Counsellors of State e allargare la possibilità di sostituirsi al sovrano anche alla sorella Anna e al fratello minore Edoardo. In considerazione del fatto che allo stato delle cose sia il principe Andrea che il principe Harry sono di fatto tagliati fuori.