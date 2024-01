Harry e Meghan, il momento imbarazzante in un video sui social alla prima del film su Bob Marley: «Mi sento male per loro»

Meghan Markle e il Principe Harry non smettono di far parlare di loro, anche se contro la loro volontà. Questa volta, i Sussex, sono stati protagonisti di un momento imbarazzante durante la première del nuovo film su Bob Marley. A "incastrarli" è stato un video che ha fatto il giro dei social.

La serata della coppia è stata al centro della cronaca e i due non sono potuti sfuggire ai commenti degli analisti e a quelli degli utenti sui social.

Il networking dei Sussex

Harry e Meghan hanno attirato l'attenzione al loro arrivo al Carib Theatre di Kingston. La coppia, visibilmente felice, ha posato per le foto e si è intrattenuta con gli attori presenti. Hanno scattato le foto di rito con Brian Robbins, presidente e CEO di Paramount Pictures e Nickelodeon, e sua moglie Tracy James.

Alcuni osservatori hanno affermato che questa mossa possa essere un tentativo di suscitare l'interesse della multinazionale, specialmente dopo le questioni riguardanti i contratti con Spotify e Netflix.

Mancanza di rispetto?

Le immagini hanno rapidamente fatto il giro dei social e del web, ma molti utenti hanno espresso critiche riguardo alla scelta di partecipare a un evento mondano in questo momento così delicato. Re Carlo è stato operato alla London Clinic di Londra per una condizione "benigna" alla prostata.

Sulle attuali condizioni di salute di Kate, invece, si hanno poche informazioni ufficiali: starebbe bene, ma i biografi reali parlano di intervento "serio".

Sull'origine del ricovero varie tesi. Prima si è parlato di isterectomia, poi di diverticolite acuta. Ora spunta l'ipotesi endometriosi profonda.

Il momento imbarazzante

Ora, è emerso un nuovo video online in cui i Sussex vengono portati ai propri posti nella sala de teatro da cui avrebbero assistito alla proiezione del film. Nel video, il Duca e la Duchessa sembrano un po' esitanti mentre vengono accompagnati alla loro fila.

Come si potrebbe pensare, per due importatanti personalità come loro, sarebbe stato normale vederli sedere in prima fila, ma così non è stato. I Sussex sono sembrati un po' sorpresi quando si sono resi conto che erano stati piazzati in quarta fila. Nelle immagini pubblicate, Harry è apparso molto titubante.

I commenti senza pietà

Nei commenti qualcuno ha detto che Harry «non stava bene» e ha fatto notare come si stesse «toccando la barba». Qualcun altro ha scritto: «Oddio, è così brutto, mi imbarazzo molto per loro. Specialmente per Meghan, con quel vestito così elegante e poi le persone intorno a lei che indossano abiti casual».

«Accidenti, quanto imbarazzo! Quanto sono stati messi indietro, e quanto è troppo elegante Meghan rispetto a quelli intorno a lei», ha fatto eco un altro.

Tuttavia, qualcuno non era d'accordo sul fatto che la coppia avesse posti «scadenti»: «In realtà, hanno effettivamente dei posti buoni... pensateci, sedendosi troppo vicino allo schermo del film, bisogna inclinare molto in alto la testa per guardare il film, diventa troppo scomodo dopo un po'...».