Gabriela Chieffo, la rivelazione dell'ex di Temptation Island: «A 15 anni sono rimasta incinta»

Gabriela Chieffo, ex protagonista di Temptation Island ha confessato su Instagram di essere rimastab incinta del suo fidanzato Giuseppe Ferrara quando aveva 15 anni. Confessione che arriva come risposta a una domanda di una fan. «A 17 anni sei rimasta incinta di Giuseppe? parlacene», Gabriela ha risposto: «Ve ne parlerò, avevo 15 anni».



Gabriela e la storia con Giuseppe

Gabriela e Giuseppe si sono conosciuti da appena adolescenti: lei aveva 12 anni e lui 16. Sono stati la coppia più chiacchierata della scorsa edizione del reality: lui è l'American Boy dei social che chattava con le altre e per gelosia nei confronti della sua ragazza non la mandava neanche a comprare il latte da sola. Un amore tossico che i due decidono di interrompere al falò di confronto uscendo separati dal programma.

La rivelazione su Instagram

Ma a qualche mese di distanza i due sono tornati insieme e anzi sono pronti a sposarsi. Hanno svelato di aver sceto la data e lei non ha dato nessuna informazione alle fan che sono curiosissime sul suo abito da sposa se non che «mi piacerebbe fosse su misura». Subito dopo la domanda sull'abito da sposa però, Gabriela Chieffo si è lasciata andare ad una confidenza delicata che mai prima di ieri aveva svelato. «In realtà non ve ne ho mai parlato ma ho avuto una gravidanza nel 2019 dove dormivo h24 - ha sottolineato Gabriela Chieffo -. Magari un giorno vi racconterò di più. Ve ne parlerò, avevo 15 anni».

L'intervista a Verissimo

A Verissimo, Gabriela Chieffo ha raccontato del brutto periodo che ha vissuto quando ha scoperto il tradimento da parte di Giuseppe Ferrara, arrivando a perdere molti chili: «Nel mese fi gennaio 2023 ho avuto un crollo. Dentro di me sapevo che mi aveva tradita, ma lui negava. Sono stata malissimo in quel periodo. Ma non riuscivo a lasciarlo. Ho perso 45 chili. I miei genitori hanno fatto un discorso anche a lui.