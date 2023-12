Harry e Meghan non piacciono ai vicini di casa: «Non vedono l'ora che se ne vadano»

Harry e Meghan sono rimasti un po' nell'ombra da quando Omid Scobie ha parlato di loro sul suo libro Endgame. L'autore del romanzo, tuttavia, prende le parti dei Duchi di Sussex e dà, invece, contro alla Royal Family accusando Kate e Re Carlo di razzismo. Nonostante, per una volta, Harry e Meghan non siano stati descritti come gli antagonisti della vicenda, i due non hanno rilasciato nessun commento. Tuttavia, sono i vicini di casa a sbilanciarsi su di loro.

I vicini stanchi di Harry e Meghan

Harry e Meghan, quando hanno lasciato l'Inghilterra nel 2020, si sono trasferiti in California, per la precisione a Montecito, dove conducono la loro vita, più o meno, tranquilla, rispetto a quanto non facessero a Londra.

Qualche mese fa, era già trapelata la notizia secondo cui i Duchi di Sussex non avrebbero gradito il regalo di benvenuto da parte dei vicini di casa. Vicenda che a tutti è sembrata un po' strana, dato che, gli ormai ex reali si prodigano molto nel sociale e nelle attività che comprendono la comunità.

Tuttavia, se gli indizi cominciano a diventare due, ecco che potrebbero trasformarsi in una prova: una fonte vicina a Harry e Meghan ha rivelato a TheNews che i loro vicini di casa sarebbero davvero stanchi dei Sussex. Ciò che non sopporterebbero, avrebbe a che fare con lo stile di vita dei due: «Meghan sembra altezzosa e molto autorevole e non vediamo l'ora che se ne vada».

Lo scandalo rivelato da Endgame

Harry e Meghan, inoltre, in modo indiretto, sarebbero anche coinvolti nello "scandalo razzismo" contro Kate e Re Carlo. Infatti, fu proprio l'ex attrice che, durante l'intervista da Oprah Winfrey, rivelò che qualche membro della Famiglia Reale aveva più volte chiesto e scherzato sul colore della pelle di Archie.