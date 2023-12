Harry e Meghan, la loro serie Netflix ha perso ascolti: Peppa Pig è più popolare

Harry e Meghan, da quando non fanno più parte della Royal Family, hanno sempre fatto parlare di sé: prima, per l'intervista scandalo rilasciata da Oprah Winfrey e, poi, per il documentario sulla loro vita (contenente verità scottanti sui reali), prodotto da Netflix. I Duchi di Sussex, tuttavia, nel corso del tempo, hanno perso consensi da parte del pubblico e anche i dati lo confermano: il loro lungometraggio è stato visto meno volte di Peppa Pig.

Harry e Meghan contro Peppa Pig

Netflix ha analizzato i dati del 2023 in termini di visualizzazioni, da parte degli abbonati, per quanto riguarda i suoi prodotti. Sotto alla lente d'ingrandimento, quindi, ci sono finiti anche Harry e Meghan che proprio su Netflix avevano raccontato la loro verità sulla Royal Family: il loro documentario è costato intorno ai 90mila euro.

Stando a quanto rivelano i numeri, il docufilm sarebbe stato visto per un totale di 62 milioni di ore che sembra tanto ma, in realtà, in confronto ad altri format non è stato quello più scelto. Infatti, il cartone animato Peppa Pig, ad esempio, ha totalizzato più di 140 milioni di ore.

Inoltre, Netflix ha stilato una classifica dei primi cinque prodotti più visti (a livello di ore) e il documentario di Harry e Meghan non rientra in classifica. Al primo posto c'è il film The Night Agent seguito da Ginny e Georgia, The Glory, Mercoledì e La Regina Carlotta. Sul rapporto stilato dalla piattaforma si legge: «Il successo su Netflix non è determinato solo dalle ore di visualizzazione. Tutto dipende dal fatto se un film o un programma televisivo ha entusiasmato il suo pubblico e dalle dimensioni di quel pubblico rispetto al budget del prodotto».

I Sussex perdono consensi

Qualche mese fa, stando ad alcune statistiche, Harry e Meghan avevano perso consensi: i sudditi inglesi pensavano che mettere in cattiva luce la Royal Family fosse stata una mossa meschina e avevano apprezzato molto di più l'atteggiamento assertivo dei reali.