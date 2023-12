Antonella Clerici, oggi il compleanno (sono 60): «Gli anni passano anche per te!». La gaffe di Lorenzo Biagiarelli

«Oggi è l'Anto Day, bisogna festeggiare». I cuochi e i musicisti di È Sempre Mezzogiorno hanno accolto così Anftonella Clerici che oggi, mercoledì 6 dicembre, compie 60 anni. La conduttrice televisiva è una delle più amate dal pubblico italiano che la definisce come "una sorella" e che quando segue i suoi programmi televisivi si sente sempre a casa. Antonella è rimasta davvero contenta della sorpresa che l'ha accolta in trasmissione, soprattutto perché c'era anche "il suo adorato".

La festa di compleanno per Antonella Clerici

Antonella Clerici ha compiuto 60 anni ed è entrata nello studio di "È Sempre Mezzogiorno" accompagnata da una sigla per il suo compleanno fatta ad hoc dai colleghi. La canzone, che è semplicemente "Bagno a mezzanotte" di Elodie ma con le parole cambiate, fa così: «Uno, due, tre Anto, siamo qui per la tua festa, aprirò la tua finestra... Baby!». La conduttrice, mentre assisteva all'esibizione dei colleghi, applaudiva molto divertita e, alla fine, li ha ringraziati per la bella sorpresa. In seguito, le hanno portato una torta profiteroles e Antonella ha detto: «Non ci può essere compleanno senza il mio adorato. Sono molto felice di essere qui con voi e di festeggiare in questo modo perché sono felice, ho una vita molto piena. La mia bambina ha finito di prepararmi la torta al cioccolato stanotte così stamattina l'ho trovata pronta». Anche Anna Moroni ha fatto gli auguri ad Antonella: «Ciao tesoro, per il tuo compleanno ti ho preparato i biscottini che ti piacciono tanto, ti aspetto!».

La gaffe di Lorenzo Biagiarelli

Lorenzo Biagiarelli, uno dei cuochi di È Sempre Mezzogiorno, ha lanciato il programma parlando di sorprese, ovvero il balletto e la torta per Antonella Clerici. Il compagno di Selvaggia Lucarelli, tuttavia, ha commesso una gaffe perché ha detto: «Parafrasando Dostoevskij dico che "Non tutte le puntate sono uguali perché questa è molto meno uguale delle altre"». In realtà, questa frase è ripresa da "La fattoria degli animali" di George Orwell.