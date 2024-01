Kate Middleton e i lunghi giorni in ospedale: le videochiamate con figli (che non possono andare a trovarla) e le visite di William

Kate Middleton è ricoverata dal 16 gennaio scorso alla London Clinic per un'operazione addominale. Fonti di palazzo il decorso operatorio procede nella norma, ma ancora dovranno trascorrere un po’ di giorni prima che la principessa del Galles possa tornare nella residenza di famiglia. Ieri, Re Carlo, prima dell'intervento alla prostata a cui si è sottoposto nella stessa clinica, è andata a trovarla. Ma come sta trascorrendo questo periodo di ospedalizzazione la principessa del Galles?

Le videochiamate ai figli



Se il marito William è andata spesso a trovarla, i figli George, Charlotte e Louis non possono fare visita alla mamma. Così, Kate si mantiene in contatto con i suoi bambini attraverso lunghe videochiamate: «Kate adora usare FaceTime con i suoi figli quando lavora all'estero - scrive su HELLO! la royal editor Emily Nash - Quindi ora che è in ospedale lo fa regolarmente. Anzi - aggiunge - con ogni probabilità, lo farà più volte al giorno affinché non soffrano troppo della sua assenza». Un'assenza che pesa, visto che lei e William sono genitori molto presenti e coinvolti nella vita dei figli: «Portano i bambini a scuola, partecipano con loro a eventi sportivi e concerti e cercano sempre di essere a casa all'ora di cena», assicura la giornalista.

William, la tata e i bambini

Mentre Kate è in ospedale, William resta a casa - ha annullato ogni impegno - per garantire ai bambini serenità e presenza nelle loro routine quotidiane.

Le sue condizioni di salute

Naturalmente William non è solo: si avvale del prezioso aiuto di María Teresa Turrión, la super nanny spagnola che, anche se non vive più con la famiglia da quando si sono trasferiti a Windsor, "è sempre disposta a dare una mano". Presenti anche i genitori di Kate, Carole e Michael Middleton, e sembra che anche nonno Carlo III (prossimo a subire un intervento chirurgico alla prostata) faccia "visita regolarmente ai suoi nipoti".

Nel regno, però, tutti si chiedono quali siano le reali condizioni di salute di Kate Middleton. Nei giorni scorsi erano circolati rumors secondo i quali i motivi che l’avrebbero portata al ricovero e poi all’intervento erano molto gravi. Le persone vicine alla famiglia reale hanno, però, sminuito la gravità della situazione. Di certo, i medici hanno consigliato alla principessa il più assoluto riposo per rimettersi completamente. Per questo motivo, non la vedremo impegnata in occasioni pubbliche fino a dopo Pasqua.