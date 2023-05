Loredana Bertè operata d'urgenza, fan preoccupati. Parla la sorella: «Ecco come sta...»

Loredana Bertè operata d'urgenza. La cantante, lo scorso 18 aprile, aveva comunicato la sospensione delle date del suo tour per i prossimi mesi perchè si sarebbe dovuta sottoporre a un intervento chirurgico. Ecco che si sono scatenati i rumors, perchè non è stato rivelato il problema che l’ha costretta allo stop forzato e c'è chi si è seriamente preoccupato. Ma ecco che arriva il chiarimento. A dare più indo è la sorella di Loredana, Leda Bertè, che informa i fan della cantante in un’intervista rilasciata al magazine Di Più. «Mi sono preoccupata quando ho saputo che mia sorella non era stata bene all’improvviso e che ha rischiato...» inizia Leda.

Come sta Loredana

Leda ha spiegato che la rocker si è lasciata il peggio alle spalle, sottolineando che l’intervento è andato bene e che la sorella in questo momento si sta rimettendo. Leda ha riferito di aver parlato con l’assistente di Loredana, che le ha assicurato che la cantante non è in pericolo di vita e che non lo è mai stata. Nessun altro dettaglio.

Il rapporto

Le due sorelle non si parlano spesso, a detta di Leda, ma ci sono sempre l'una per l'altra. Ci sono stati periodi in cui non si sono rivolte la parola, nonostante non ci sia stata alcuna lite: «Non ci parliamo da un po’ di tempo, ha aggiunto Leda, non è successo niente di particolare. Ma ci sono stati momenti in cui lei se n’è andata per conto suo e io per conto mio. Non è che è successa una litigata terribile, assolutamente no». Leda aveva anche raccontato di aver ricoperto sempre il ruolo di sorella maggiore pronta a dare una mano alle proprie care nel momento del bisogno :«Quando ci sono stati momenti difficili ho aiutato la persona che aveva bisogno di aiuto in quel momento, come è successo con Mimì che ha passato un periodo molto brutto. C’è stato un momento in cui lei non aveva i soldi neanche per sopravvivere. Io sono intervenuta, sono andata a Milano e l’ho portata a casa, è stata 8 mesi da me finché non ha ricominciato. Io ho sempre fatto la sorella maggiore pur estraendomi da quest’ambiente».